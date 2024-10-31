МО РФ сообщило об успешном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Минобороны России сообщило о пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» среднего класса. Уточняется, что пуск был произведен с Государственного испытательного космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии