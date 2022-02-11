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Умар Нурмагомедов 5 марта подерется с Брайаном Келлехером на UFC 272

Российский боец легчайшего дивизиона Умар Нурмагомедов узнал имя следующего соперника в UFC. Им станет американец Брайан Келлехер.

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