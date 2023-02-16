Аргументы недели

98 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Turanosaurus Rex
    Мразь...Токаев и Зеленски...
  • Геннадий Бережнов
    Нет сомнений, что позже он пойдёт по дорожке Киева, однако возможно что и раньше, если  с Токаевым  поработают США. Н...Токаев и Зеленски...
  • sergo galin
    банки не тронь , это святое , где работают отпрыски чиновниковОператора сотовой...

Глава МИД Израиля Коэн приехал в Киев для встречи с президентом Украины Зеленским

Глава МИД Израиля Коэн приехал в Киев для встречи с президентом Украины Зеленским

Руководитель израильского внешнеполитического ведомства Эли Коэн прибыл в украинскую столицу с целью встречи с президентом бывшей советской республики Владимиром Зеленским.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх