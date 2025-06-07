Российские разведчики захватили новый ударный беспилотник ВСУ

Разведчики захватили новый интеллектуальный FPV-дрон ВСУ в Сумской области Разведчики группировки войск «Север» Вооруженных сил России с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захватили в Сумской области новый малошумный украинский ударный FPV-дрон.
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