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Утильсбор планируют приостановить до 2030 года: депутаты выступили за доступные автомобили

Утильсбор планируют приостановить до 2030 года: депутаты выступили за доступные автомобили

Парламентарии предложили остановить подорожание авто ВЛАДИВОСТОК, 21 июля, ФедералПресс. Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий полную приостановку взимания утилизационного сбора с автомобилей вплоть до 1 января 2030 года.

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