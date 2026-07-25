Утильсбор планируют приостановить до 2030 года: депутаты выступили за доступные автомобили

Парламентарии предложили остановить подорожание авто ВЛАДИВОСТОК, 21 июля, ФедералПресс. Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий полную приостановку взимания утилизационного сбора с автомобилей вплоть до 1 января 2030 года.
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