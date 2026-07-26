Мигрантов учат издеваться над полицией в России. Это новый "жанр"

Мигрантов учат издеваться над полицией в России. В соцсетях появился новый "жанр". Набирают популярность видео, на которых приезжие провоцируют стражей порядка, снимают их на камеру и уходят безнаказанными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии