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Онугха о Турции: «Кайсери – это ужас. Ужасное качество продуктов, рестораны. Нет кокосовой воды, в Пензе ее найти можно. Нет нормального такси, все пытаются обмануть»

Нападающий «Родины» Герман Онугха, выступавший за «Кайсериспор», рассказал о том, как проходил его быт в Турции.

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