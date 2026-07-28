Главная опасность - вместо мира. Зачем Зеленскому нужны срочные переговоры с РФ о перемирии

Ряд последних событий вокруг украинского кризиса показывает, что, возможно, в политических кругах Запада происходит своеобразный "перелом" в отношении иного "перелома" - недавней уверенности в том, что киевский режим, якобы, "переломил" ситуацию в войне на истощение с Россией в свою пользу.