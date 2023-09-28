Токсиколог Кутушов назвал 6 простых способов почистить легкие в домашних условиях

Жители больших городов вынуждены дышать не самым чистым воздухом. А после пандемии коронавируса многим приходится больше внимания уделять здоровью своих легких из-за внушительного процента поражения тканей.
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