Рябков рассказал о прогрессе в диалоге России и США

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. РФ и США достигли «определенного продвижения вперед» в контактах по устранению двусторонних раздражителей в отношениях, но говорить о прорывах пока рано, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью.
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