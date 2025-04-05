Рябков рассказал о прогрессе в диалоге России и США

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. РФ и США достигли «определенного продвижения вперед» в контактах по устранению двусторонних раздражителей в отношениях, но говорить о прорывах пока рано, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью.