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Артета про 3:0 с «Лиллем»: «Смотреть было одно удовольствие, я очень доволен. Серия из 14 побед на общем этапе говорит о стабильности «Арсенала»

Микель Артета подвел итоги игры с «Лиллем» (3:0) в Лиге чемпионов. «Смотреть эту игру было одно удовольствие.

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