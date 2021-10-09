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Carrie Underwood (Кэрри Андервуд)

Carrie Underwood (Кэрри Андервуд)

Что может дать кантри-артисту победа в “American Idol” – американской версии хорошо известного россиянам шоу “Народный артист”? Ничего кроме стремительного развития карьеры и взлёта к сияющим вершинам музыки кантри за рекордно короткое время.

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