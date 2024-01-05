Израиль отправляет своего посла обратно в Испанию

Глава израильской дипломатии заявил, что вернет посла Израиля в Мадриде после того, как его предшественник отозвал ее на фоне вопросов премьер-министра Испании Педро Санчеса о законности израильских военных операций в секторе Газа.
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