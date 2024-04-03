Донорство хотят признать благотворительной деятельностью

Группа парламентариев, включая первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и глав нескольких думских комитетов, внесла поправки в законодательство, которые позволят признать донорство крови видом благотворительной деятельности.
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