БлокнотРУ Именно стратегический статус базы дал повод для громких политических заявлений, а предварительный анализ следов указывает на диверсию, вопрос только - чью.
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Да хохлы по пьяни и запалили...
Отстойник для бандеровцев и всякой швали с Украины, горит ну и пусть горит можем по пути в США еще и дизтоплива плеснуть в огонь, так для порядка, чтобы боялись и плохо спали по ночам.
Слава Петрову и Баширову!!!!!!Хорошо делают свою работу!!!!!!
2700 квадратных километров... Надо же , больше площади Москвы ... А если в пределах МКАД то почти в три раза Москва меньше. Что же это за такая крупная база?
Лживые жЫдо-бандэровские канадцы в своем репертуаре. ДЕШЕВКИ!!
ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НАПОРОЛИСЬ !
Надо же!.. Петров и Боширов и в Канаде наследили... Одно только можно сказать: МОЛОДЦЫ!!!
По сообщениям канадских СМИ, появившимся сразу после инцидента, причиной катастрофы стала халатность организаторов учений с боевыми стрельбами. Выстелили немного не в ту сторону или по какой-то иной причине, но один из снарядов попал в проходящий неподалеку газопровод (как вариант - давно законсервированную нефтяную скважину). Ну, и бабахнуло знатно. А многочисленные жертвы - результат инструкций. Согласно которым пострадавших надо непременно эвакуировать как можно дальше от эпицентра. То есть не вытянуть быстро максимальное число людей из огня, а уже потом эвакуировать и оказывать помощь. А - так сказать поштучно: одного взяли, отнесли метров на 800 (возможно и дальше), первичную помощь оказали. И только потом отправились за следующим. Вот и результат... Местные комментаторы на этот подход сразу обратили внимание и раскритиковали.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!