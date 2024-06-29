Салехардский избирком продолжает заверять списки кандидатов в депутаты Думы города Салехарда восьмого созыва, выдвинутых политическими партиями

28 июня на заседании ТИК Салехарда принято решение о заверении списка кандидатов от Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в ЯНАО по многомандатным избирательным округам.
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