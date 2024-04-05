В Перми полицейские в ходе рейда на железнодорожном вокзале задержали таджиков

В Перми на железнодорожном вокзале в ходе полицейского рейда задержаны уроженцы Таджикистана. Двое мужчин, 1993 и 2002 годов рождения работали на территории РФ по профессии, не указанной в разрешении на работу.
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