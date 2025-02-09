Майя Санду помиловала трёх осуждённых

7 февраля 2025 года президент Республики Молдова Майя Санду подписала указ о помиловании, который касался трех осужденных, в том числе Михаила Морозова, ранее осужденного за торговлю наркотиками и этноботаническими веществами.
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