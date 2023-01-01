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Папен: «Хочу вас поздравить с Новым годом! Чтобы он был более спортивным, больше вас радовал, чем все предыдущие»

Папен записал новогоднее поздравление для болельщиков. «Друзья, всем привет! Я Папен, я играю в уличный футбол, но кроме этого, еще играю в футбольном клубе «Деньги».

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