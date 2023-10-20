На Украине накрыли банду мошенников, разводивших казахстанцев на деньги для войны против России

Силовики задержали 40 членов банды телефонных мошенников.В МВД Казахстана сообщили, что в результате совместной операции с полицейскими Украины, на украинской территории было выявлено месторасположение одного из крупнейших мошеннических кол-центров.
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