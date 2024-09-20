Месси открыл продюсерскую компанию 525 Rosario. Будут создавать семейные программы, фильмы и премиальный ТВ-контент

Компания займется созданием «семейных программ и премиального телевизионного контента». Будут выпускаться фильмы, бронированные ролики для спортсменов по всему миру, а также обслуживаться спортивные мероприятия.
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