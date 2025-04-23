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Чемпионат мира по снукеру. 1/8 финала. Уэйклин сыграет с Алленом, Хиггинс против Сяо Годуна и другие партии

Чемпионат мира по снукеру-2025 Шеффилд, Англия 1/8 финала 24 апреля Крис Уэйклин (Англия) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 15.

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