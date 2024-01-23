Изобретение Hyundai улучшит аэродинамику электромобилей на скорости более 80 км/ч

Система AAS (active air skirts, «активная воздушная юбка») размещается между бампером и передними колесами и выглядит довольно просто: два элемента опускаются из-под низа кузова, когда скорость автомобиля достигает 80 км/ч, и начинают создавать воздушные потоки вокруг передних колес.