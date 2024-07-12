Месси заявил, что этот Кубок Америки для него последний

Месси признался, что этот чемпионат был трудным для него.фото: twitter.com/FIFAWorldCup--> Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси готовится к завершению карьеры и больше не намерен участвовать в Кубке Америки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии