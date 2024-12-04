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Знаки зодиака, которые не любят Новый год: кто они и почему

Знаки зодиака, которые не любят Новый год: кто они и почему

Как ни странно, но не все с нетерпением ждут наступления волшебного Нового года. В то время как мечтательные Рыбы уже строят замки из снега и планируют, как украсить свою ёлку, некоторые знаки зодиака с недоумением наблюдают за общим весельем.

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