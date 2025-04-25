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Петербургский дневник

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«Газинформсервис»: злоумышленники стали чаще подменять сим-карты в России

«Газинформсервис»: злоумышленники стали чаще подменять сим-карты в России

Мошенники могут получить полный контроль над мобильным номером жертвы Злоумышленники стали чаще подменять сим-карты в России, это связано с ростом использования двухфакторной аутентификации и криптокошельков, подобные атаки позволяют получить полный контроль над мобильным номером жертвы и, как следствие, доступ ко всем приложениям и сайтам, которые связаны с этим номером, сообщила РИА Новости инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская.

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