«Газинформсервис»: злоумышленники стали чаще подменять сим-карты в России

Мошенники могут получить полный контроль над мобильным номером жертвы Злоумышленники стали чаще подменять сим-карты в России, это связано с ростом использования двухфакторной аутентификации и криптокошельков, подобные атаки позволяют получить полный контроль над мобильным номером жертвы и, как следствие, доступ ко всем приложениям и сайтам, которые связаны с этим номером, сообщила РИА Новости инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская.