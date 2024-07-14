Опубликованы фотографии золотых медалей Евро-2024

УЕФА показал, как выглядят медали, которые получат победители сегодняшнего финала Испания – Англия. Европейский футбольный союз опубликовал фото золотых наград в одной из социальных сетей на фоне чемпионского кубка.
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