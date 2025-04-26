В Киргизии заволновались – принять всех мигрантов назад они не смогут

ЮГ

Юрий Гаврилов

Именно нынешняя власть и даёт басмачам возможность распоясаться до безобразия. А потом на них внимание общества переключают. Очень удобненько. С этой миграцией можно порядок за месяц навести и капитальненько. Но нужно желание , а такого желания у власти совсем даже и не просматривается. Так ,разговоры одни.