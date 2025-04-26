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    За месяц - никак!!!  Пропускная возможность ж/дороги не позволит. Про авиацию вообще молчу.В Киргизии заволн...
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    Именно нынешняя власть и даёт басмачам возможность распоясаться до безобразия. А потом на них внимание общества  пере...В Киргизии заволн...

В Киргизии заволновались – принять всех мигрантов назад они не смогут

В Киргизии заволновались – принять всех мигрантов назад они не смогут

Успехи России   Вы не поверите, но Киргизия вдруг встревожилась! Кто бы мог подумать, какой сюрприз, они вдруг поняли, что сильно зависят от России.

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
Именно нынешняя власть и даёт басмачам возможность распоясаться до безобразия. А потом на них внимание общества  переключают. Очень удобненько. С этой миграцией  можно порядок за месяц навести и капитальненько. Но нужно   желание , а такого желания у власти совсем даже и не просматривается. Так ,разговоры одни.
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11 час.
виктор матвеев
А какая нам разница как они будут выживать, ну не смогут выжить мир большой Европа, Америка, Австралия, нет пруться в Россию, тут лафа власть прогнившая насквозь коррумпированая и халявы навалом.
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10 час.
Одиссей
За месяц - никак!!!  Пропускная возможность ж/дороги не позволит. Про авиацию вообще молчу.
Ответить
6 мин.
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