Успехи России Вы не поверите, но Киргизия вдруг встревожилась! Кто бы мог подумать, какой сюрприз, они вдруг поняли, что сильно зависят от России.
В Киргизии заволновались – принять всех мигрантов назад они не смогут
Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
Именно нынешняя власть и даёт басмачам возможность распоясаться до безобразия. А потом на них внимание общества переключают. Очень удобненько. С этой миграцией можно порядок за месяц навести и капитальненько. Но нужно желание , а такого желания у власти совсем даже и не просматривается. Так ,разговоры одни.
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11 час.
виктор матвеев
А какая нам разница как они будут выживать, ну не смогут выжить мир большой Европа, Америка, Австралия, нет пруться в Россию, тут лафа власть прогнившая насквозь коррумпированая и халявы навалом.
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10 час.
Одиссей
За месяц - никак!!! Пропускная возможность ж/дороги не позволит. Про авиацию вообще молчу.
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6 мин.
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