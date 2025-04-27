Альтернатива существующей денежной системе существует, и это советская модель На четвёртом году специальной военной операции резко возрос читательский интерес к нынешней ситуации на Украине и в России.
Дебаты по Украине и жёсткая правда о России
Комментарии
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Владимир Алтайцев
статья так и брызжет ненавистью к СССР. А уж эта пресловутаЯ Чудинова, гадина антисоветская, такой бред ьнесёт про СССР вместе с Колпакиди.
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15 час.
Н
Николай
Куплю денежные знаки вукраины ДО 1917 года - ОЧЕНЬ ДОРОГО!!!
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2 час.
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