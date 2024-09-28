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В Уфе уничтожают останки архитектурного комплекса

В Уфе уничтожают останки архитектурного комплекса

«Найдено множество человеческих костей. Полиция приехала, осматривает раскуроченные кости и незаконную застройку», — сообщила в своих соцсетях вечером накануне активистка движения «Архзащита Уфы» и член регионального совета по правам человека Эльза Маулимшина.

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