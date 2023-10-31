Свои нападения иностранец совершил 14 сентября и 7 октября.Гражданин Таджикистана арестован за попытку изнасиловать двух жительниц подмосковной Балашихи 14 сентября и 7 октября, сообщает тг-канал ГСУ СК России по Московской области.
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