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Игра в классиков: новая экранизация Кинга и Янковский — Раскольников

Игра в классиков: новая экранизация Кинга и Янковский — Раскольников

Второй месяц осени нагонит красок в том числе и среди новинок стримингов. Зрителей ждут современное прочтение романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» и уже третья киноадаптация бестселлера Стивена Кинга «Жребий».

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