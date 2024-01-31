Глава Минобороны раскритиковал конструктора «Уралтрансмаша» за срыв сроков изготовления новой САУ

Министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал работу главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения (АО "Уралтрансмаш") за срыв сроков производства новейшего перспективного артиллерийского комплекса "Коалиция СВ".
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