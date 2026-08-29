Москвичи проголосовали против переноса памятника Пушкину

В ходе тестового голосования, прошедшего 28 августа 2026 года, большинство жителей Москвы высказались за то, чтобы памятник Александру Пушкину остался на Пушкинской площади.
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