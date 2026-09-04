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Посольство ФРГ пока не проинформировано о дате закрытия Гёте-Института в России

Посольство ФРГ пока не проинформировано о дате закрытия Гёте-Института в России

Посольство ФРГ в Москве пока не получало от российской стороны официального уведомления о том, когда именно будут закрыты отделения Гёте-Института в России.

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