Ещё один гуманитарный груз доставлен.

В этот раз миссия партии возрождения России совместно с культурно – гуманитарными конвоем из раменского, группой “Русский Стяг”, фондами “московский благотворительный резерв”, “симфония победы” и “друг” работала в Донецке, Геническе и Скадовске.
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