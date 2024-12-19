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Один человек пострадал при атаке беспилотников в Ростовской области

Один человек пострадал при атаке беспилотников в Ростовской области

Один человек получил ранения из-за падения обломков украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

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