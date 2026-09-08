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Жест заботы или фейл: Бруклина Бекхэма высмеяли за «работу парикмахера» для жены на красной дорожке

Жест заботы или фейл: Бруклина Бекхэма высмеяли за «работу парикмахера» для жены на красной дорожке

Сына Бекхэмов раскритиковали за жест с женой на фестивале Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, Бруклин, стал объектом насмешек в сети после появления на Венецианском кинофестивале.

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