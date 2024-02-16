Простой Atlas или навороченный Coolray – какой Geely лучше (учли всё)

За те же деньги Вы пришли в салон Geely, нацеливаясь на машину за 2,7-2,9 млн рублей. За эти деньги (а точнее – за 2 млн 705 тысяч рублей) сегодня можно взять топ-версию Flagship дорестайлингового Кулрея (их еще полно на складах).