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Spectator: Зеленский должен объявить о срочном массовом призыве в ВСУ

Spectator: Зеленский должен объявить о срочном массовом призыве в ВСУ

Обозреватель издания Spectator Светлана Моренец заявила, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно как можно скорее объявить о массовом призыве в Вооруженные силы Украины из-за дефицита военных и проблем на поле боя.

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