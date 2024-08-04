Режим ЧС республиканского масштаба ввели в Бурятии

Ночь с 3 на 4 августа 2023 года стала для Бурятии временем испытаний. Сильные ливни, обрушившиеся на республику, спровоцировали паводки, которые стали причиной введения режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба.
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