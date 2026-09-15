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Новости Брянска

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Стала известна судьба пропавшего в лесу под Навлей пенсионера

Стала известна судьба пропавшего в лесу под Навлей пенсионера

74-летний мужчина ушел в лес с пакетом и не вернулся домой, родные до последнего надеялись на его спасение.

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