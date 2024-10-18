В Петербурге няне, которая случайно уронила 5-месячного ребенка в ванной, предъявлено обвинение

Трагедия произошла на улице Ленсовета В Московском районе Петербурга нелегальной мигрантке из Узбекистана предъявили обвинение по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности пятимесячному ребенку.
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