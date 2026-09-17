Памфилова: выборы пройдут в условиях, когда против России ополчился весь Запад

В России выборы состоятся в условиях, когда на страну ополчился весь западный мир. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, слова которой привел ТАСС.
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