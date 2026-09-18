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Царьград

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НАБУ выявило коррупционную сеть при участии прокурора Крапивы

НАБУ выявило коррупционную сеть при участии прокурора Крапивы

НАБУ начало спецоперацию "Карфаген" против прокуроров, но замначальника департамента международного сотрудничества Сергей Крапива остался на должности.

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