Более 90 процентов ударов по Крыму и Краснодарскому краю следовали после появления разведывательной авиации НАТО над севером и востоком Чёрного моря Более 90 процентов ударов по Крыму и Краснодарскому краю следовали после появления разведывательной авиации НАТО над севером и востоком Чёрного моряМониторинг, проведённый в течение как минимум 14 последних месяцев, показывает, что свыше 90 процентов атак на Крымский полуостров и объекты России в Краснодарском крае беспилотниками и ракетами ВСУ осуществляются после того, как в небе над северной и восточной частями Чёрного моря появлялись натовские (чаще всего – американские) разведывательные дроны или самолёты.
Комментарии
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Александр Лагуткин
Ну и что, что они в нейтральной зоне!? Это часть вооружения, которая используется для бомбардировок российской территории. Поэтому является законной военной целью. Нужно сбивать. А потом дипломаты пусть объясняют. Зато сколько наших людей останется в живых, сколько предприятий и кораблей целыми. Пора переходить на мышление в категориях войны, а не мирного времени. Мы в глазах врагов в любом случае будем плохими. Вон Израиль уничтожает целый народ, - и для Запада - всё нормально. Пусть повоют за сбитый беспилотник и больше летать не будут. Израильтяне сбили наш А-50 над территорией другой страны, - и ничего.
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Прям не нарадуюсь решительности наших военспецов. Один вопрос - чего вы меня начали уговаривать и агитировать, вам в Генштаб нужно, там решения принимают. А так-то я со всеми вашими мнениями согласен, а если йопнуть по Фашингтону и Пентагону то вообще всё на раз прекратится, но, мля, меня, как и вас никто не слушает.
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14 час.
Александр Лагуткин
В ГШ некогда слушать и решения принимать. Там, как недавно выяснилось, в основном воруют. Об этом давно и во весь голос кричал Пригожин. За это и убили. Только война идёт, бомбят наши корабли прямо на стоянках, наши предприятия и базы на российской территории, гибнут наши граждане. И раз для этого используются эти беспилотники в нейтральных водах, они должны сбиваться, чтобы уменьшить наши потери. Нехрен беспокоиться о том, что думает о нас Запад, когда у нас и СП-2 взорвали, и нашу территорию с помощью этих самолетов-шпионов бомбят. Рядом наша граница, а не американская. Уверяю вас, после того как собьют пару-тройку, уважать Россию будут гораздо больше. Слабость провоцирует на дальнейшие агрессию и унижение. Даже во дворе сверстники о "терпилу" всегда свои сопли вытирают и пинками гоняют.
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14 час.
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