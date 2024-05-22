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Военные новости ★ спецоперация

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Более 90 процентов ударов по Крыму и Краснодарскому краю следовали после

Более 90 процентов ударов по Крыму и Краснодарскому краю следовали после появления разведывательной авиации НАТО над севером и востоком Чёрного моря Более 90 процентов ударов по Крыму и Краснодарскому краю следовали после появления разведывательной авиации НАТО над севером и востоком Чёрного моряМониторинг, проведённый в течение как минимум 14 последних месяцев, показывает, что свыше 90 процентов атак на Крымский полуостров и объекты России в Краснодарском крае беспилотниками и ракетами ВСУ осуществляются после того, как в небе над северной и восточной частями Чёрного моря появлялись натовские (чаще всего – американские) разведывательные дроны или самолёты.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Ну и что, что они в нейтральной зоне!? Это часть вооружения, которая используется для бомбардировок российской территории.  Поэтому является законной военной целью.  Нужно сбивать. А потом дипломаты пусть объясняют.  Зато сколько наших людей останется в живых, сколько предприятий и кораблей целыми.  Пора переходить на мышление в категориях войны, а не мирного времени.  Мы в глазах врагов в любом случае будем плохими. Вон Израиль уничтожает целый народ, - и для Запада - всё нормально.  Пусть  повоют за сбитый беспилотник и больше летать не будут.  Израильтяне  сбили наш А-50 над территорией другой страны, - и ничего.
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Прям не нарадуюсь решительности наших военспецов. Один вопрос - чего вы меня начали уговаривать и агитировать, вам в Генштаб нужно, там решения принимают. А так-то я со всеми вашими мнениями согласен, а если йопнуть по Фашингтону и Пентагону то вообще всё на раз прекратится, но, мля, меня, как и вас никто не слушает.
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14 час.
Александр Лагуткин
В ГШ некогда слушать и решения принимать.  Там, как недавно выяснилось, в  основном воруют. Об этом  давно и во весь голос кричал Пригожин. За это и убили.   Только война идёт, бомбят наши корабли прямо на стоянках, наши предприятия и базы на российской территории, гибнут наши граждане.   И раз для этого используются  эти беспилотники в нейтральных водах, они должны сбиваться, чтобы уменьшить наши потери.   Нехрен беспокоиться о том, что думает о нас Запад, когда у нас и СП-2  взорвали, и нашу территорию с помощью этих самолетов-шпионов бомбят. Рядом наша граница, а не американская.  Уверяю вас, после того как собьют пару-тройку, уважать Россию будут гораздо больше.  Слабость провоцирует на дальнейшие агрессию и унижение.   Даже во дворе сверстники о &quot;терпилу&quot;   всегда свои сопли вытирают и пинками гоняют.
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14 час.

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