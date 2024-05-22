Более 90 процентов ударов по Крыму и Краснодарскому краю следовали после

Александр Лагуткин Ну и что, что они в нейтральной зоне!? Это часть вооружения, которая используется для бомбардировок российской территории. Поэтому является законной военной целью. Нужно сбивать. А потом дипломаты пусть объясняют. Зато сколько наших людей останется в живых, сколько предприятий и кораблей целыми. Пора переходить на мышление в категориях войны, а не мирного времени. Мы в глазах врагов в любом случае будем плохими. Вон Израиль уничтожает целый народ, - и для Запада - всё нормально. Пусть повоют за сбитый беспилотник и больше летать не будут. Израильтяне сбили наш А-50 над территорией другой страны, - и ничего.

ЛЛ Леонид Ла Рошель Прям не нарадуюсь решительности наших военспецов. Один вопрос - чего вы меня начали уговаривать и агитировать, вам в Генштаб нужно, там решения принимают. А так-то я со всеми вашими мнениями согласен, а если йопнуть по Фашингтону и Пентагону то вообще всё на раз прекратится, но, мля, меня, как и вас никто не слушает.