Собянин сообщил о масштабной модернизации многопрофильных клиник Москвы

В Москве создается инновационная медицинская инфраструктура Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о ходе капитального ремонта в городских клинических больницах больницах имени Вересаева и Филатова.
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