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Закон и Порядок

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Развестись ради пособия становится модным

Развестись ради пособия становится модным

А вообще — вопрос с фиктивными разводами ради получения пособий юридически сложен. Точнее, доказать это нереально.

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