Как утилизировать живую новогоднюю елку: советы экспертов

После праздников многие сталкиваются с вопросом: что делать с новогодней елкой? Каждый год сотни тысяч срубленных елей оказываются на свалках, становясь причиной загрязнения и переполнения мусорных контейнеров.
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