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Вега сравнил Соболева с Левандовски: «У них схожие качества, оба играют в штрафной. Александр фантастически действует при навесах, похожи физически»

Защитник « Зенита » Роман Вега ответил на вопрос о том, кто из футболистов петербургской команды мог бы преуспеть в «Барселоне».

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